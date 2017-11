Roma, cadavere di una donna trovato in un sottopasso

Il corpo presenta una profonda ferita al capo, probabilmente inferta con un'arma o un corpo contundente da qualcuno che forse la donna già conosceva. Da una prima ricostruzione sembra si sia trattato di un omicidio maturato nell'ambiente dei senza fissa dimora, persone che, proprio come la vittima, vivono in condizioni di estremo degrado.



Quando la polizia è arrivata sul posto, il corpo, nudo, era riverso a terra, in una pozza di sangue, gli abiti ammucchiati nelle vicinanze insieme a una borsa nella quale non c'era alcun documento. La donna è stata uccisa nella notte, probabilmente proprio nel posto in cui è stato ritrovata cadavere.



Al momento non è escluso che, prima di essere brutalmente aggredita, sia stata violentata, ma sarà l'autopsia a fornire ulteriori dettagli sui suoi ultimi istanti di vita.



Il sottopasso di Porta Pia, dove è stato ritrovato il cadavere, di notte diventa luogo di rifugio di poveri e disperati, molti dei quali usano le piccole gallerie delle uscite di emergenza per dormire e ripararsi dal freddo. Probabilmente era proprio questo che voleva fare la donna prima di incontrare il suo killer.