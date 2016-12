Roma,Buzzi: Carminati brava persona

Salvatore Buzzi, il ras delle cooperative romane, davanti ai giudici del tribunale di Roma, in un'udienza dell'inchiesta su Mafia Capitale, difende Massimo Carminati. "E' una brava persona", dice. Buzzi, collegato dal carcere di Nuoro dove è detenuto, aggiunge di non conoscere il passato dell'ex Nar: "Con me si è comportato bene perché avevo procurato lavoro alla coop, avevo fatto ottenere una fornitura di pasta a costi vantaggiosi".