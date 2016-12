20:10 - Sette persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite a Roma dopo che l'autista di un bus ha perso il controllo del mezzo finendo prima contro alcune auto in sosta e poi fermandosi a ridosso del muro di un bar. E' successo a Roma, in via degli Orti di Cesare, vicino alla stazione Trastevere. Il 118 di Roma ha trasportato i feriti in diversi ospedali della città. Non sarebbero in gravi condizioni.