Quindici persone sono rimaste ferite in un incidente tra un'autocisterna che trasportava benzina e un pullman del servizio pubblico Cotral alla periferia di Roma. E' accaduto su via Prenestina, circa tre chilometri dopo lo svincolo per il Grande raccordo anulare. Solo uno dei feriti versa in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto polizia municipale e vigili del fuoco.