Roma, botte a alunni anche disabili: arrestata maestra elementare

Violenze fisiche e psicologiche ad alcuni alunni di sei anni e, in un caso, schiaffi in faccia e ginocchiate nella schiena. Per questo motivo una maestra elementare di 54 anni è stata arrestata, e messa ai domiciliari, su disposizione del gip di Roma. Secondo quanto accertato dalla polizia, l'insegnante ha infilato la testa di una bambina con difficoltà psicofisiche nel cestino dei rifiuti. Ad accusare la maestra sono stati colleghi ed ex alunni.