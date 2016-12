00:27 - Momenti di paura in un palazzo in zona Roma Nord è esplosa una bomba carta davanti alla porta d'ingresso di un appartamento. E' successo in via Achille Loria, nel quartiere Fleming. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Al momento non risultano feriti. La forte esplosione ha mandato in frantumi i vetri delle scale dell'edificio.