Roma, bimbo si punge con una siringa mentre giocava nel giardino dell'asilo

21:07 - Momenti di paura per un bambino della scuola dell'infanzia "Ranocchio Scarabocchio" di Roma è stato punto lunedì da una siringa mentre giocava in giardino. "Appena saputo di questo episodio - ha spiegato l'assessore alla Scuola, Alessandra Cattoi - sono state messe in atto tutte le misure necessarie al controllo. Si tratterebbe di un gesto di uno sconsiderato". Il piccolo è stato portato all'ospedale dove gli sono stati fatti alcuni esami.

Il presidente del Municipio, Andrea Catarci, ha ricordato che "per la manutenzione degli edifici e dei giardini scolastici urgono risorse sia finalizzate alla gestione straordinaria che a quella ordinaria, come promesso dal governo. E questo non deve rimanere nell'alveo della propaganda ma deve divenire realtà". "L'episodio della bimba - ha aggiunto - ne è ulteriore e drammatica testimonianza. Se è evidente che nel caso specifico l'irresponsabilità soggettiva del tossicodipendente di turno costituisce l'elemento prevalente, è altrettanto chiaro come una puntuale cura degli spazi che ad oggi non si dà, avrebbe potuto prevenire questo e altri rischi. L'intero Municipio - ha concluso - si stringe al bambino e alla sua famiglia".