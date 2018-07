Roma, bimbo in bicicletta travolto da un'automobile: è grave

Un bimbo di 5 anni in sella a una bici è stato travolto mercoledì sera da un'auto a Roma. E' accaduto in zona Castelverde, in periferia. Il bimbo è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Al volante dell'auto una cittadina romena di 37 anni che si è fermata a prestare soccorso. I bimbo si sarebbe allontanato con la sua bici da casa, avrebbe preso una curva larga scontrandosi con la macchina che veniva in senso contrario.