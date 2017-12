Roma, bimbo di 5 anni precipita da finestra dal quinto piano e muore

Cade da finestra dal quinto piano, bimbo muore a Roma Ansa 1 di 6 Ansa 2 di 6 Ansa 3 di 6 Ansa 4 di 6 Ansa 5 di 6 Ansa 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Ad attirare forse la sua attenzione un pupazzo di Babbo Natale al di là della finestra. Intorno alle 16 il bambino si sarebbe arrampicato sul termosifone sotto la finestra e, dopo averla aperta, è caduto giù.



Secondo quanto si è appreso, il piccolo era seguito per alcune difficoltà comportamentali. La mamma non era in casa in quel momento perché era andata a prendere la sorellina a scuola.