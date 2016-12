Roma: bimba morì dopo trapianto, medici accusati di negligenza

12:34 - I genitori di Gloria Maria Ascia, 2 anni, affetta da una malattia genetica del sangue, erano arrivati a Roma dalla Sicilia, l'11 settembre di un anno fa, per sottoporla a un trapianto di midollo. La speranza della guarigione si è trasformata in disperazione quando la bimba non ha superato l'intervento ed è deceduta. Oggi, alla disperazione si aggiunge la rabbia: la perizia del medico legale accusa i medici di Tor Vergata di negligenza.

La perizia - Stando ai risultati dell'autopsia, la morte di Gloria sarebbe imputabile a una serie di errori commessi dai medici ancora prima dell'operazione. Un catetere infilato male, una vena perforata e un'emorragia non diagnosticata: una serie di negligenze una dietro l'altra che avrebbe provocato il decesso della bambina.



Omicidio colposo - All'indomani della tragedia, la Procura di Roma aprì subito un fascicolo per omicidio colposo e oggi questi risultati permetteranno al Pm di fare le prime iscrizioni nel registro degli indagati.