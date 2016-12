Roma,bimba investita da moto:grave

15:14 - Una bimba di 8 anni è stata investita da una moto nella zona di Cinecittà a Roma. Sul posto la polizia municipale e il 118 di Roma che ha trasportato la piccola in codice rosso al policlinico Umberto I. L'incidente è avvenuto in viale dei Consoli, nei pressi di una scuola. Anche la mamma della piccola, una 38enne, è stata portata all'ospedale San Giovanni in codice giallo e il conducente della moto in codice verde al Vannini.