Roma, bimba di sette anni azzannata dal pitbull del vicino di casa

Una bambina di 7 anni è stata aggredita da un pitbull nella casa dei vicini a cui i genitori l'avevano affidata. Il cane ha morso la piccola al volto, strappandole una narice. L'incidente è avvenuto giovedì a Lariano, comune alle porte di Roma, in un comprensorio di case popolari. Il cane stava dormendo e la piccola stava giocando e probabilmente ha infastidito l'animale che all'improvviso si è svegliato ed ha aggredito la bambina.

La vittima è stata portata dal 118 prima all'ospedale di Velletri e poi trasportata al Bambino Gesù di Roma, dove è stata ricoverata con una prognosi di 30 giorni.



I carabinieri di Lariano hanno accertato che il vicino di casa, un 22enne, proprietario del cane, non aveva iscritto l'animale, privo di microchip, all'anagrafe canina. E' stata quindi inviata dai militari un'informativa all'autorità giudiziaria in cui per il giovane si ipotizzano i reati di lesioni personali colpose ed omessa custodia di animali.