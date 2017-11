Roma, belle e avvenenti come veline: sgominata la banda rom che svaligiava gli appartamenti del centro

Capelli lunghi e ben curati, abitini attillati e scollati, sorriso che incanta e, all'occorrenza, qualche frase in inglese e una mappa di Roma da mostrare. E' stata sgominata alla vigilia di Ferragosto la banda delle "veline rom", giovanissime nomadi di origine croata e residenti in lussuose ville nei quartieri più a Est della capitale, che andavano in trasferta in centro con grandi borse griffate e trolley per ripulire gli appartamenti. Riprese dai video di sicurezza interna ai palazzi, erano state individuate grazie alle immagini, ma anche i poliziotti che le hanno fermate stentavano a credere di avere davanti topi d'appartamento professionisti in gonnella, con cacciaviti e lastre apri-porta.