Roma, banda delle rapine, 23 arresti tra cui un boss della Magliana

I carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito misure cautelari nei confronti di 24 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata a compiere efferate rapine in abitazioni. Per gli investigatori, a capo del gruppo attivo nella Capitale ci sarebbe Manlio Vitale, detto "er Gnappa" e considerato esponente di spicco della Banda della Magliana.

Le 24 persone sono tutte indagate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di efferate rapine in abitazioni, furto, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco.



Circa 200 carabinieri, con l'ausilio di unità cinofile e di un elicottero hanno effettuato perquisizioni e sequestri in tutta la provincia di Roma, tra cui quattro lussuosi appartamenti e sei veicoli riconducibili a Manlio Vitale.