Roma, "ballo fascista" a scuola? La protesta blocca l'evento

La scuola media romana "Guido Alessi" è finita sotto i riflettori a causa della contestata organizzazione del "Gran ballo in epoca fascista" , inserito nell'ambito di un progetto di ricerca storica. Sono stati i professori dell'istituto e i genitori a far ottenere la cancellazione dell'evento organizzato dalla preside , Anna Maria Altieri , che si è difesa dicendo che "lo scopo non era quello di rivalutare un'epoca ma di promuovere un'iniziativa di valore culturale".

Ma i docenti non l'hanno vista così: "In merito alla circolare n. 217 pubblicata sul sito della scuola il giorno 13-02-2017, i Docenti della Scuola Secondaria di primo grado "Guido Alessi" si dissociano dall'iniziativa proposta, non essendo stati né informati né consultati sull'organizzazione di un "gran ballo in epoca fascista", hanno scritto in una lettera.



Anche i genitori si sono mostrati per lo più dello stesso parere, alcuni hanno definito l'idea "cretina", altri hanno detto di aver creduto fosse un "pesce d'aprile anticipato". Poche le persone solidali con la preside che, di fronte al rifiuto generale, ha dovuto annullare la festa.