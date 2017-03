Roma, avrebbe abusato di alcune pazienti: medico arrestato

Un medico ritenuto responsabile di abusi sessuali su alcune pazienti è stato arrestato dalla polizia a Roma e posto ai domiciliari. Il professionista avrebbe commesso gli abusi durante sedute di cavitazione medica, tecnica utilizzata per la riduzione del grasso corporeo, eseguite nel suo studio privato della Capitale. Il medico è stato trovato in possesso di materiale pedopornografico ed è stato denunciato anche per adescamento di minori.