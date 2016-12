Roma, autobus a fuoco alla stazione Termini: nessun ferito

Un autobus è andato a fuoco a Roma, nel parcheggio di fronte alla stazione Termini. Nessuno è rimasto ferito e nessun problema per le persone viene segnalato dall'Atac. Il personale dell'azienda capitolina per i trasporti, dice una nota, "è immediatamente intervenuto con gli estintori in dotazione spegnendo le fiamme nel giro di pochi minuti". La società fa sapere anche di aver aperto una commissione di indagine per appurare le cause dell'incendio.