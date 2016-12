20 novembre 2014 Roma, auto travolge un gruppo di bimbi che giocava sul marciapiede: uno è grave Sembra che la macchina che ha investito i piccoli sia stata a sua volta tamponata da un'altra vettura Tweet google 0 Invia ad un amico

21:05 - Un gruppo di bambini che giocava su un marciapiede a Roma è stato travolto da un'auto. E' accaduto nel quartiere San Basilio, alla periferia della Capitale. Uno di loro è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sembra che la macchina che ha investito i bambini sia stata a sua volta tamponata da un'altra vettura.

Quattro al momento i feriti trasportati in ospedale dal 118 di Roma per l'investimento avvenuto in zona San Basilio. Il più grave è un bimbo, portato in codice rosso, per un trauma facciale ma è cosciente. Un altro bambino, forse il cuginetto, ha riportato traumi alle gambe mentre un adulto, che era con loro, è stato portato al pronto soccorso per una frattura alla gamba. In ospedale anche il conducente dell'auto tamponata, che li ha investiti: non sarebbe in gravi condizioni.