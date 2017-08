Roma, auto travolge e uccide bimbo di 5 anni: conducente rischia il linciaggio e viene arrestato

Un bimbo di 5 anni è morto investito da un'auto alla periferia di Roma. E' accaduto su via Palmiro Togliatti, all'incrocio con via Casilina. Sembra che il conducente, un romeno incensurato di 29 anni, si sia fermato per far attraversare un gruppetto di bambini nomadi e che sia ripartito non accorgendosi dell'ultimo, travolgendolo. L'uomo alla guida è stato arrestato dalla polizia e sottoposto ai test per droga e alcol.