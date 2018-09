Roma, auto su pedoni vicino a San Pietro: 5 feriti, tre sono bambini

A Roma un'auto ha investito un gruppo di pedoni su via della Conciliazione, angolo via della Traspontina, a pochi metri da San Pietro. Cinque le persone rimaste ferite, tra cui tre bambini. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo alla guida avrebbe perso il controllo della macchina, forse a causa della strada bagnata per la pioggia.