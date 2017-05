Roma, auto passa con il rosso e travolge cinque pedoni: due sono gravi

Terribile incidente a Roma, dove un'auto guidata da una donna ha travolto cinque pedoni: due sono in condizioni gravi, un uomo di circa 30 anni, rimasto incastrato sotto le ruote della macchina, e una donna con vari traumi alla schiena. La conducente dell'auto, la 43enne romana M.L.A., è stata arrestata: positiva al drug test e in possesso di una dose di cocaina, era al volante nonostante nel febbraio 2016 le fosse stata revocata la patente.

L'auto guidata dalla donna, una Smart, è passata con il semaforo rosso travolgendo i pedoni. Subito dopo l'incidente, all'arrivo della polizia la donna ha dato in escandescenze ed è stata fermata; successivamente è scattato l'arresto per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Da una successiva perquisizione, gli agenti hanno anche sequestrato ulteriori dosi di cocaina, circa 6 grammi in tutto.