Roma, Atac sospende l'autista del bus che aveva scritto il messaggio anti-vaccini sul mezzo

L'Atac, l'azienda del trasporto pubblico di Roma, ha sospeso l'autista dell'autobus che domenica scorsa, al posto del numero di linea, aveva fatto apparire sul display del mezzo una scritta contro le vaccinazioni . "A seguito degli accertamenti predisposti - si legge in una nota - Atac comunica di aver proceduto alla sospensione cautelare di un dipendente per l'utilizzo improprio del display di un bus di linea".

L'azione dell'autista, che sul display del bus che stava guidando aveva scritto: "Vaccinati sto c..." e poi aveva fotografato "l'opera" per postarla nella pagina Facebook no vax "Genitori e bambini liberi e sani - popolo unico", aveva provocato parecchie reazioni sui social network. E la politica non era rimasta a guardare: alcuni esponenti del Pd avevano giudicato inaccettabile il comportamento del dipendente e avevano chiesto punizioni esemplari.