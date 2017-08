Roma, assiste a lite e accoltella compagno della madre: arrestata

I carabinieri hanno arrestato una moldava di 22 anni per aver accoltellato al petto il compagno della madre. E' accaduto a Ostia: la giovane, accusata di tentato omicidio e condotta nel carcere di Rebibbia, è intervenuta dopo aver assistito a una lite tra i due. L'uomo, un romeno di 40 anni, è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.