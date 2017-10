Roma, arrestato strozzino: sequestrati 7 milioni, interessi del 600%

I carabinieri di Roma hanno arrestato un 45enne con l'accusa di usura aggravata e tentata estorsione. Le indagini sono partite dalla denuncia di un imprenditore. A fronte di un prestito di 630mila euro, la vittima ha elargito, in sei anni, la somma di 4.246.000 euro circa, pari a un interesse del 673,97% circa. L'arrestato aveva "ereditato" dal padre i crediti accumulati in anni di attività usuraria. Sequestrati beni per oltre 7 milioni di euro.