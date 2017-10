Roma, arrestato dalla polizia lo stupratore e rapinatore seriale

Dopo essersi liberata la donna ha deciso di recarsi in ospedale per farsi curare, con l'intenzione però di non sporgere querela. Solo a causa di un malore accusato nel tragitto e l'intervento dei medici ha consentito di avviare l'attivazione delle procedure del caso.



Con analoghe modalità e sempre minacciandole di morte, costringeva altre due donne a consegnargli tutto il loro denaro e il telefono cellulare, colpendole con violenza al volto per impedire loro di gridare. Una volta tramortite con pesanti pugni, le vittime venivano legate mani e i piedi con degli indumenti delle stesse.



L'uomo è stato arrestato in seguito ai servizi di pedinamento predisposti dalla polizia, che aveva avuto precise indicazioni sullo scooter utilizzato dall'uomo nonché una descrizione fisica. Nella perquisizione domiciliare in una fabbrica abbandonata a Monterotondo, gli agenti hanno rinvenuti i telefoni cellulari delle vittime. L'uomo è stato sottoposto anche al prelievo del Dna per verificare una sua eventuale responsabilità in episodi analoghi avvenuti a Roma. E' il principale sospettato dello stupro della clochard tedesca a Villa Borghese, ma per ora non ci sono prove.