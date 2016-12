Roma, arma in pugno e 21 colpi in 4 mesi: preso rapinatore seriale

Tra novembre 2013 e marzo 2014 ha rappresentato il terrore per sale giochi, sale scommesse, supermercati, gioiellerie e ristoranti della Capitale. Almeno 21 i colpi, arma in pugno e casco integrale in testa, a lui imputabili, in quattro mesi, alcuni compiuti anche nello stesso giorno. E in alcuni casi non aveva esistato a sparare. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del rapinatore seriale, un romano di 48 anni con numerosi precedenti alle spalle e già in prigione per altra causa.