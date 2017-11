Roma,approfitta di un permesso premio per rapinare un ufficio postale

Felpa scura, cappuccio per evitare il riconoscimento, pistola in mano e sacco in un'altra. Ecco uno dei due rapinatori dell'ufficio postale di via di Torrevecchia a Roma, inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza. Il complice, in maglietta e calzoncini, è un 47enne, in carcere a Rebibbia da 10 anni, che ha approfittato di qualche ora di libertà per un permesso a premio per compiere un'altra rapina. Grazie alle immagini, che mostrano le fasi del colpo messo a segno il 16 agosto scorso, la polizia è riuscita a risalire all'identità.