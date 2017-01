Roma, appalti scuole: 10 arresti tra funzionari e imprenditori

Nei confronti dei dieci arrestati, per i quali sono stati disposti gli arresti domiciliari, sono scattate una serie di perquisizioni in uffici e abitazioni, così da tentare di recuperare ogni elemento utile per le indagini. Sequestrati anche beni immobili e disponibilità finanziarie per oltre un milione di euro.



L'inchiesta, denominata "Sistema", vede indagate complessivamente una trentina di persone tra funzionari pubblici di Roma Capitale e imprenditori accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di peculato, corruzione, truffa ai danni dello Staro, abuso d'ufficio, falso ideologico e materiale e frode fiscale.



I presunti illeciti sarebbero stati commessi nell'ambito della procedura d'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria riguardanti 4 edifici scolastici.