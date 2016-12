Roma, appalti Atac per un miliardo nel mirino dell'Autorità Anticorruzione

Oltre il 90% dei lavori e dei servizi assegnati da Atac, società di trasporti di Roma, negli ultimi 5 anni sono stati decisi con procedura negoziata, spesso senza pubblicazione del bando, e quindi utilizzando come regola una modalità che invece dovrebbe essere un'eccezione. E' l'anomalia riscontrata dall 'Autorità Anticorruzione in una verifica trasmessa al Campidoglio.

Il valore degli appalti Atac oggetto della verifica ammonta a poco meno di un miliardo. Se entro 30 giorni non saranno inviate all'Autorità Anticorruzione le informazioni richieste per verificare la regolarità degli appalti, la società di trasporto pubblico della Capitale verrà sanzionata.



Atac: "Procedure negoziate solo per appalti di basso valore" - Di diverso avviso Atac che, in una nota, sottolinea che "tutti i dati saranno oggetto di verifica da parte degli uffici preposti. Dalle tabelle emerge che il dato medio degli affidamenti diretti è minore dell'1%. Nello specifico delle forniture nell'anno 2014 le forniture dirette sono state solo 0,4%, le procedure aperte ammontano a oltre il 90% dell'importo, mentre le procedure negoziate senza previa pubblicazione al 7,3% dell'importo (ancorché queste siano come numero di gare pari al 80% del totale)".