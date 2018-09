Roma, anziano trovato morto in casa: aveva ferite alla testa

L'hanno trovato senza vita, con alcune ferite alla testa, e il suo appartamento, in cui viveva da solo, era a soqquadro. E' stata la polizia a fare la scoperta, in una casa di Fiumicino (Roma) dove l'uomo, un anziano di 78 anni, viveva da solo. Al momento non si esclude nessuna pista: dalla caduta accidentale a una morte violenta per rapina, a una lite finita in tragedia. Sarà l'autopsia a fornire elementi utili per chiarire cosa sia successo.