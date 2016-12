Roma, anziano custode assale la vicepreside con un forcone

Ha assalito con un forcone la vicepreside di un istituto nella zona del Prenestino a Roma, ferendola gravemente alla gola e al torace. Protagonista del raptus, venerdì sera, un custode di 84 anni, fermato dalla polizia. L'uomo non ha voluto rivelare agli agenti i motivi dell'aggressione, forse legata a vecchi litigi. La donna, che ancora non è in grado di parlare, è stata ricoverata e sottoposta con urgenza a un intervento chirurgico.