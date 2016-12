7 novembre 2014 Roma, ancora danni per il maltempo: giù parti di muro della breccia di Porta Pia A causa delle infiltrazioni d'acqua causate dalle forti piogge si sono distaccati alcuni mattoni e pezzi di intonaco su via XX Settembre Tweet google 0 Invia ad un amico

12:39 - Ancora danni a Roma per il maltempo: parti del muro della breccia di Porta Pia sono crollate in seguito alle forti piogge. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A causa delle infiltrazioni d'acqua si sono distaccati alcuni mattoni e pezzi di intonaco sul muro laterale, in direzione via XX Settembre.