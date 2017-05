Roma, ambulante morto durante blitz dei vigili urbani: la Procura procede per omicidio colposo

La Procura di Roma procede per omicidio colposo contro ignoti nell'indagine legata alla morte del venditore ambulante senegalese, Nian Maguette, 54 anni, avvenuta a Roma dopo essere fuggito da un controllo dei vigili urbani. Al momento, in base a quanto si apprende, gli elementi raccolti dagli inquirenti fanno propendere per una morte legata a cause naturali, forse un infarto.