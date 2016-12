Roma, alta tensione prima della partita Tifosi turchi caricati dalle forze dell'ordine

Prima dell'arrivo dei supporter nei punti di raccolta, i tifosi del Galatasaray avevano lanciato bombe carta e fumogeni per poi marciare verso Villa Borghese urlando "Viva Istanbul" e "abbasso Lazio". Dopo i controlli i tifosi hanno comunque lasciato piazza delle Canestre, a Roma, a bordo dei bus messi a disposizione dall'Atac per raggiungere l'Olimpico, scortati dalle forze dell'ordine.



La questura: 600 uomini per la sicurezza - Sulla vicenda è intervenuto il questore della Capitale, Nicolò D'Angelo, dicendo: "Abbiamo impiegato molti uomini per garantire la sicurezza. Sono circa 1.400 i sostenitori turchi. Il servizio ha tenuto bene ma continueremo le perquisizioni anche prima dell'ingresso allo stadio. Al momento ci sono due tifosi sottoposti a Daspo". La questura ha poi chiarito come siano 600 gli uomini delle forze dell'ordine impegnati.



Salvini: tifosi turchi con petardi e bombe carta a Roma - Su Twitter Intanto Matteo Salvini scrive": "Tifosi turchi con petardi e bombe carta in giro per Roma. Alfano, prefetto e capo della polizia dormono? Dimettetevi, incapaci".



E anche Giorgia Meloni su Facebook attacca Alfano: "Aspettiamo che finisca come con i tifosi del Feyenoord o facciamo qualcosa? Basta comandare a casa nostra".



Tifosi turchi ubriachi, atterraggio a Sarajevo - Un aereo della compagnia turca Pegasus, proveniente da Istanbul con a bordo i tifosi del Galatasaray diretti a Roma, ha dovuto fare un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Sarajevo. La causa dell'interruzione del volo erano alcuni tifosi che, visibilmente sotto gli effetti dell'alcol, insultavano a bordo gli altri passeggeri e l'equipaggio, e si appropriavano senza permesso di cibo e alcolici. La polizia bosniaca ha preso in consegna cinque persone in stato di ubriachezza.