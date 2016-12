Roma, allarme all'aeroporto di Fiumicino: fatta brillare un'automobile, sarebbe di un foreign fighter

Un'auto regolarmente in sosta da oltre due mesi in un parcheggio dell'aeroporto di Fiumicino è stata fatta brillare dagli artificieri della polizia di frontiera. Apparterrebbe a un presunto foreign fighter di nazionalità inglese, ma originario dello Sri Lanka, che si sospetta si trovi ora a combattere in Siria. E' successo mercoledì notte. All'interno della vettura, una monovolume Seat Alhambra con targa inglese, non è stato trovato nulla di sospetto.