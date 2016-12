Roma, agguato in strada: un ferito

Agguato nella notte alla periferia di Roma. Un italiano di 25 anni, pregiudicato, è stato ferito a colpi di pistola alla Romanina. Sembra che l'uomo si trovasse in auto con un'altra persona quando è stato colpito da due proiettili a un braccio e al fianco. E' stato trasportato in codice rosso dal 118 in ospedale. Sulla vicenda indaga la polizia.