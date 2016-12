Sono tre le persone identificate dai carabinieri di Roma per l'aggressione di mercoledì all'ex deputato di Forza Italia Osvaldo Napoli a Montecitorio. I tre esecutori materiali del finto arresto sono stati denunciati per violenza privata aggravata e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. Si tratta di un 54enne della provincia di Como, di un 49enne di Milano e di un 23enne di Palermo, aderenti al movimento "9 dicembre Forconi".