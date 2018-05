Roma, aggredita in centro la deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore: "Ho inseguito il rapinatore"

L'onorevole Michaela Biancofiore è stata aggredita in pieno centro a Roma , mentre all'una di notte portava a spasso il cane. La deputata di Forza Italia è però riuscita a divincolarsi dal rapinatore e, subito dopo, a far arrestare il 22enne, originario del Sudan, da una pattuglia dei carabinieri che passava lì per caso.

L'altoatesina racconta al Corriere della Sera che stava passeggiando in via Nazionale intorno all'una di notte con il suo carlino, quando ha percepito che qualcuno la stesse seguendo. In pochi minuti è avvenuto il tentativo di rapina: la deputata è stata sbattuta contro un muro a pochi passi dal Quirinale. Biancofiore ha però reagito e, dopo aver inseguito l'uomo, ha fermato una pattuglia dei carabinieri.



Il rapinatore è stato identificato dalle forze dell'ordine. Si tratta di Mohamed Atiols, un 22enne originario del Sudan. "Il classico tipo che non ha diritto di asilo - spiega la deputata - Uno dei 600mila da espellere. Spero che il prossimo governo a trazione leghista mantenga le promesse". La deputata racconta infine di aver avuto paura "ma - precisa - più della violenza fisica dell'altra notte, trovo un obbrobrio le offese ricevute sul web solo per aver detto che il Sud è più povero del Nord", riferendosi a un intervento televisivo di alcuni giorni fa.