Roma, aggredita dall'ex compagno con un coltello: il suo cane la salva

Aggredita dall'ex compagno con un coltello da cucina, è stata difesa dal suo cane che ha morso l'uomo facendolo fuggire. E' accaduto in un appartamento del quartiere del Tufello, a Roma. L'aggressore, un 46enne romano, è stato poi bloccato e arrestato dalla polizia per maltrattamenti e atti persecutori: aveva diversi precedenti per reati analoghi.