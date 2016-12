Nella giornata dello sciopero generale contro il Jobs Act, le forze dell'ordine hanno caricato i manifestanti davanti al palazzo occupato dai Movimenti per la casa a Roma nei pressi del Policlinico Umberto I. In tenuta antisommossa, hanno respinto i dimostranti che si erano radunati all'esterno verso la piazza, mentre dall'interno dell'edificio gli occupanti hanno lanciato in strada diverse bombe carta.