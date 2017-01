Roma, accoltellarono 16enne: 7 in manette, tre sono minorenni

Le aggravanti contestate sono quelle dell'aver agito per futili motivi, nonché di aver commesso il reato in più di cinque persone. I quattro maggiorenni, tre diciottenni ed un ventunenne residenti nelle zone centrali della Capitale, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, mentre i tre minorenni sono stati collocati in altrettante comunità.



Nel corso dell'attività è emersa la centralità di piazza Cavour quale luogo di ritrovo di giovani con idee politiche, gusti, modi di vestire e frequentazioni differenti, con la costituzione di fazioni in grado di scatenare, per un banale scherzo, feroce violenza.