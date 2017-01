Roma, accoltellano donna per rubarle il cellulare: due arresti

Brutta avventura per una donna, colpita all'addome con un coltello da due malviventi che volevano rubarle il cellulare. E' accaduto sabato sera in via XX Settembre, a Roma. Gli agenti della polizia di Stato intervenuti sul posto, accertato il fatto, si sono messi immediatamente alla ricerca dei due, che sono stato bloccati in via Amendola, mentre tentavano di disfarsi del coltello e anche del telefonino.