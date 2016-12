Roma, abusi su una bambina di 10 anni: nuovo arresto per pedofilo seriale

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Roma per aver abusato di una bambina di 10 anni adescata durante una festa parrocchiale. Il pedofilo era già finito in manette il 3 maggio con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di due bimbe di 9 e 5 anni e di tentata violenza sessuale nei confronti di una 15enne. L'uomo aveva inoltre scontato una pena a 7 anni di reclusione inflitta nel 2008 per gli stessi reati commessi ai danni di altri minori.

Strategie "subdole e pericolose" - Per allontanarsi da solo con la bimba di dieci anni, P.L. (queste le iniziali del pedofilo ndr) ha messo in atto modalità di approccio definite dalle forze dell'ordine "particolarmente subdole e pericolose". L'uomo si è dimostrato abile nello scegliere accuratamente le sue vittime, per poi mettere in atto una vera e propria strategia di persuasione, fondata sulle fragilità delle persone offese che, ingannate, venivano psicologicamente soggiogate, così da essere costrette a subire abusi sessuali e poi a mantenere il segreto.



I precedenti - Nel caso di violenza legato all'arresto del 3 maggio, l'uomo era riuscito a rimanere solo con le due bambine fingendo di essere un insegnante di ginnastica che doveva fare dei provini per uno spettacolo parrocchiale. In un'altra occasione, invece, si sarebbe spacciato per un fisioterapista per avvicinare una 15enne, che però è riuscita a sfuggirgli.