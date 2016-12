Roma, a fuoco una baracca: trovato corpo carbonizzato di un uomo

Una persona è morta nella notte in seguito ad un incendio scoppiato in una baracca fatiscente nei pressi di Corso Francia, a Roma. I vigili del fuoco che sono intervenuti hanno spento le fiamme ed estratto il corpo senza vita di un uomo. Dalle prime informazioni, sembra possa trattarsi di un cittadino romeno. La baracca si trovava in un piccolo insediamento all'interno di un terreno incolto non visibile dalla strada. Da accertare le cause del rogo.