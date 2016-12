Roma: a fuoco l'attico di Pino Daniele, probabile corto circuito

L'intervento dei pompieri - L’incendio è divampato alle 18.15 di giovedì 28 aprile e tutta Piazza Mazzini, trafficata come al solito, si è bloccata. Il rogo nell'attico appartenuto a Pino Daniele, il cantautore napoletano scomparso il 5 gennaio del 2015, è scoppiato per cause ancora in corso di accertamento. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, compreso quella che le fiamme possano essere partite da un apparecchio wifi. I vigili del fuoco sono intervenuti con quattro mezzi e un’autoscala per spegnere le fiamme.



Attico danneggiato - Il rogo ha danneggiato pesantemente l'abitazione dove attualmente, come raccontano alcuni inquilini del palazzo, abita l'ex moglie di Pino Daniele, Fabiola Sciabbarrasi, che, dopo la morte del marito, entrò pesantemente in polemica con la compagna, Amanda Bonini - che aveva vissuto con il cantautore proprio nell'appartamento di Piazza Mazzini - sui soccorsi prestati a Pino Daniele, nel momento in cui si era sentito male in Toscana.



Palazzo evacuato per precauzione - Secondo quanto si è appreso, in casa c'era il figlio più piccolo del cantante, rimasto illeso. Il palazzo è stato evacuato per precauzione fino al termine delle operazioni di spegnimento. Non ci sono stati feriti. I condomini sono rientrati in casa qualche ora dopo lo spegnimento delle fiamme.