Roma, a fuoco casa prefabbricata in un campo nomadi: forse dolo

In fiamme nella notte una casa prefabbricata nel campo nomadi La Barbuta a Roma. L'incidente avviene a pochi giorni dal rogo del camper a Centocelle, dove sono morte tre ragazze di etnia rom. Questa volta non ci sono state vittime: l'assegnatario, un cittadino della ex Jugoslavia, era fuori Roma e nella casa non c'era nessuno. Non si esclude che si tratti di un gesto doloso legato a contrasti tra i nomadi. Indagano i carabinieri di Ciampino.