Roma, a fuoco 6 camper a Grotta di Gregna: alta colonna di fumo

Vasto incendio a Roma in un rimessaggio di camper e roullottes in zona Grotta di Gregna. Alle fiamme almeno sei mezzi. Un'alta colonna di fumo nero è visibile da varie zone della periferia Est della città. Al momento non si segnalano feriti. Sul posto sei squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, impegnati dalle 9 per spegnere il rogo.