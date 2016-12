Roma, a 6 anni chiama il 112 e fa arrestare il papà: "Venite, sta ammazzando la mamma"

La vicenda che ha visto per protagonista il piccolo eroe è avvenuta in un appartamento di via Oderisi da Gubbio, nel quartiere di Porta Portese. L'autore della violenza è un egiziano di 40 anni, incensurato, che lavora come pizzaiolo. La vittima, una donna 32enne, anche lei di origini egiziane ma nata a Roma.



Il marito, che l'accusava di aver prelevato al bancomat dei soldi in più rispetto a quanto concordato, l'avrebbe afferrata per il collo tentando di strozzarla, colpendola anche con calci e pugni. Il bimbo ha dato l'allarme, ma il padre lo ha scoperto e prima che arrivassero i carabinieri ha picchiato anche lui.



La donna ha poi confessato ai militari di subire da più di un anno violenze da parte del marito senza averlo mai denunciato per timore di ritorsioni.