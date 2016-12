Roma: 82enne uccide i vicini, si barrica in casa e si suicida

I cadaveri di un uomo e di una donna, marito e moglie, sono stati trovati in un appartamento di un condominio di via Raffaele Stasi, in zona Due Ponti a Roma. I corpi dei due coniugi, uccisi a colpi di pistola, erano davanti alla porta d'ingresso della loro abitazione, al piano terreno del palazzo. Il mistero sulla morte dei due è stato svelato poco dopo: a ucciderli è stato un vicino 82enne, che si è poi barricato in casa togliendosi la vita.