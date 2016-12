Un 80enne è stato trovato morto nella sua abitazione di campagna, in una pozza di sangue, a Gallicano Romano, in provincia di Roma. A dare l'allarme è stata la figlia che, entrando in casa, ha trovato il padre morto. Sembrerebbe che sul cadavere siano state riscontrate delle ferite e lesioni alla testa. Le indagini sono dirette dalla procura di Tivoli e non si esclude l'omicidio.